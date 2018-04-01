Глобальные смартфоны Huawei, которые обновятся до EMUI 10

Буквально на днях российское представительство Huawei опубликовало список смартфонов Huawei и Honor, которые получат EMUI 10 на базе Android 10.
Сегодня появилась информация о глобальных версиях смартфонов, которые обновятся до актуальной прошивки.
Список смартфонов, которые обновятся до EMUI 10:
- Huawei P30 Pro;
- Huawei P30;
- Huawei Mate 20 Pro;
- Huawei Mate 20;
- Huawei Mate 20 X;
- Huawei nova 5T;
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design;
- Huawei Mate 20 X 5G;
- Huawei P30 Lite;
- Huawei nova 4e;
- Huawei P20;
- Huawei P20 Pro;
- Huawei Mate 10;
- Huawei Mate 10 Pro;
- Huawei Mate 10 Porsche Design;
- Huawei Mate RS Porsche Design;
- Huawei Mate 20 Lite;
- Huawei P Smart 2019;
- Huawei P Smart+ 2019;
- Huawei P Smart Pro;
- Huawei P Smart Z;
- Huawei nova 4.
Стоит отметить, если до сих пор обновление до EMUI 10 не пришло на смартфон, которого нет в списке, то по всей видимости его и не будет.
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