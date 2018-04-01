Глобальные смартфоны Huawei, которые обновятся до EMUI 10

Буквально на днях российское представительство Huawei опубликовало список смартфонов Huawei и Honor, которые получат EMUI 10 на базе Android 10.

Сегодня появилась информация о глобальных версиях смартфонов, которые обновятся до актуальной прошивки.

Список смартфонов, которые обновятся до EMUI 10:

Huawei P30 Pro;

Huawei P30;

Huawei Mate 20 Pro;

Huawei Mate 20;

Huawei Mate 20 X;

Huawei nova 5T;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design;

Huawei Mate 20 X 5G;

Huawei P30 Lite;

Huawei nova 4e;

Huawei P20;

Huawei P20 Pro;

Huawei Mate 10;

Huawei Mate 10 Pro;

Huawei Mate 10 Porsche Design;

Huawei Mate RS Porsche Design;

Huawei Mate 20 Lite;

Huawei P Smart 2019;

Huawei P Smart+ 2019;

Huawei P Smart Pro;

Huawei P Smart Z;

Huawei nova 4.

Стоит отметить, если до сих пор обновление до EMUI 10 не пришло на смартфон, которого нет в списке, то по всей видимости его и не будет.