Глобальные смартфоны Huawei, которые обновятся до EMUI 10
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Новости

Глобальные смартфоны Huawei, которые обновятся до EMUI 10

Буквально на днях российское представительство Huawei опубликовало список смартфонов Huawei и Honor, которые получат EMUI 10 на базе Android 10.

Сегодня появилась информация о глобальных версиях смартфонов, которые обновятся до актуальной прошивки.

Список смартфонов, которые обновятся до EMUI 10:

  • Huawei P30 Pro;
  • Huawei P30;
  • Huawei Mate 20 Pro;
  • Huawei Mate 20;
  • Huawei Mate 20 X;
  • Huawei nova 5T;
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 20 X 5G;
  • Huawei P30 Lite;
  • Huawei nova 4e;
  • Huawei P20;
  • Huawei P20 Pro;
  • Huawei Mate 10;
  • Huawei Mate 10 Pro;
  • Huawei Mate 10 Porsche Design;
  • Huawei Mate RS Porsche Design;
  • Huawei Mate 20 Lite;
  • Huawei P Smart 2019;
  • Huawei P Smart+ 2019;
  • Huawei P Smart Pro;
  • Huawei P Smart Z;
  • Huawei nova 4.

Стоит отметить, если до сих пор обновление до EMUI 10 не пришло на смартфон, которого нет в списке, то по всей видимости его и не будет.

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