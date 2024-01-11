Глобальные смартфоны POCO M6 Pro и POCO X6 появились на AliExpress

Глобальные версии смартфонов POCO M6 Pro и POCO X6 сегодня появились в продаже на AliExpress. Маркетплейс стал первой площадкой, где пользователи смогут заказать новинки.

Смартфон POCO M6 Pro получил 6,67-дюймовый Flow AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость устройства –– 1300 нит. Под «капотом» устройства располагается большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки 67 Вт. Габариты устройства: ширина 74,95 мм, высота 161,1 мм, толщина 7,98 мм, а вес 179 г.

Тройная камера, расположенная на тыльной панели POCO M6 Pro, получила основной сенсор на 64 МП и поддерживает оптическую стабилизацию. Операционная система в устройстве MIUI 14 на базе Android 13.

В POCO X6 установлен чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Сам смартфон оснащен 6,67-дюймовым Flow AMOLED-дисплеем c поддержкой 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит.

Устройство работает от аккумулятора емкостью 5100 мАч с функцией быстрой зарядки 67 Вт. Основная камера POCO X6 получила разрешение в 64 МП в сочетании с оптической стабилизацией, также смартфон имеет дополнительные камеры с разрешением 8МП и 2МП. Габариты устройства: ширина 74,24 мм, высота 161,15 мм, толщина 7,98 мм, а вес 181 г.

Цены на смартфоны:

POCO M6 Pro 8+256 Гб – 16 868 руб.;

POCO M6 Pro 12+512 Гб – 19 061руб.;

POCO X6 6+128 Гб – от 20 314 руб.;

POCO X6 8+256 Гб – от 22 092 руб.;

POCO X6 12+512 Гб – от 26 093 руб.