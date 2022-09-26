Стала известна дата презентации Xiaomi 12T и 12T Pro

Xiaomi сообщила дату презентации Xiaomi 12T и 12T Pro. Глобальный анонс назначили на 4 октября, в этот же день должны показать первый планшет суббренда Xiaomi — Redmi Pad.

Xiaomi 12T и 12T Pro будут новыми флагманами компании. У базовой версии будет камера на 108 Мп, у Pro — на 200 Мп.

По слухам, оба устройства получат 6,67-дюймовые AMOLED дисплеи с закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Емкость батарей составит 5000 мАч + поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Процессоры будут разные: Xiaomi 12T будет построен на MediaTek Dimensity 8100, 12T Pro на топовом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ценники устройств пока не раскрывается, рендеры устройств можно посмотреть здесь. Ждем анонс.

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