Глава Xiaomi пользуется iPhone

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзун (Lei Jun) пропагандирующий смартфоны Xiaomi и бренда Redmi при любой удобной возможности, попался за использованием iPhone. Об этом стало известно благодаря социальной сети Weibo, которая помечает с какого устройства был опубликован пост.

Подписчики главы Xiaomi, а особенно ярые фанаты бренда, начали негативные высказывания под постом. В комментарии вмешался партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и в защиту главы сказал, что пользоваться смартфонами конкурентов вполне нормально, так как в них можно что-то подсмотреть, изучить, улучшить и позаимствовать себе.

В прошлом Лэй Цзюнь сообщал, что сотрудникам Xiaomi не запрещено использовать продукты конкурирующих брендов. Но некоторые придерживаются мнения, что фанатам Xiaomi неприятно и неуважительно использовать iPhone.

Лея Цзуня не первый, кого ловили за использованием продукта конкурента. Например, упрёки были в адрес главы Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), а глава Meizu сразу перешел с Meizu на iPhone, как ушел из компании.