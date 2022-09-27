Garmin выпустила гаджет для отправки сообщений через спутниковую связь

Компания Garmin выпустила необычный гаджет для отправки сообщений через спутниковую связь — inReach Messenger.
Устройство подключается к смартфону под управлением iOS или Android при помощи фирменного приложения Garmin Messenger. Для отправки сообщений через inReach Messenger нужно набрать текст в приложении Garmin Messenger, и получатель сможет прочитать его без дополнительных устройств. Сама отправка сообщений происходит через спутниковую сеть Iridium.
Время автономной работы inReach Messenger составляет 28 дней. Также есть защита от воды и пыли.
Работа главной опции inReach Messenger происходит по предоплате выбранного тарифного плана. Выглядят они следующим образом:
- $15 в месяц за 10 сообщений;
- $35 в месяц за 40 сообщений;
- $65 в месяц за безлимитные сообщения.
Гаджет inReach Messenger уже продаётся в США за $300 (~ 17 670 рублей).
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