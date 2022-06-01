Garmin представила беговые смарт-часы Forerunner 255 и 955

Компания Garmin выпустила новые модели беговых смарт-часов — Forerunner 255 и 955. Они заменили модели предыдущего поколения — Forerunner 245 и 945.

Forerunner 255

Часы Forerunner 255 получили модули NFC, Bluetooth, многодиапазонный GPS и новый алгоритм прогнозов перед соревнованиями. Также модель отслеживает сердечный ритм во время сна пользователя. После сна, показывает его качество и даёт рекомендации по тренировкам.

На одном полном заряде часы могут проработать до 14 дней и до 30 часов с активированным GPS.

В продаже появятся две версии: базовая по цене $350 и Forerunner 255 Music с увеличенным объёмом памяти за $400 и возможностью подключения к музыкальным сервисам Spotify, Deezer и Amazon Music.

Forerunner 955

Другая модель Forerunner 955 относится к среднему сегменту. Она обладает аналогичной влагозащитой до 5 АТМ, а также отличается более мощной батареей. Например, часы проработают 15 дней в обычном режиме и до 42 часов с GPS.

Также модель способна отслеживают сон, пульс и оценивать, насколько организм пользователя готов к следующей тренировке. Выносливость отслеживается в реальном времени.

Базовая версия обойдётся в $500, а Forerunner 955 Solar с солнечной панелью, которая продлевает автономность до 20 дней — $600. Доступны чёрный и белый цвета.

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