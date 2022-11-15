Garmin выпустила детские умные часы Bounce за $150

Garmin анонсировала детские умные часы Garmin Bounce. Устройство получило встроенный GPS и поддержку LTE, которые позволят родителям отслеживать перемещения ребенка.

Взрослые смогут управлять часами через фирменное приложение Garmin Jr., в котором необходимо иметь зарегистрированный профиль. Для использования LTE потребуется оформить подписку, стоимость которой начинается с $10/€11 евро в месяц.

Garmin Bounce получили 1,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 240 x 240 пикселей, жесткий пластиковый корпус и силиконовый ремешок. Часы способны отслеживать спортивную активность, шаги и сон. Также есть защита от воды уровня 5 АТМ, поэтому физическую активность при плавании устройство тоже считывает.

Производитель обещает до двух дней работы без подзарядки с настройками по умолчанию.

Умные часы Garmin Bounce представлены в трех цветах: черном, зеленом и сиреневом. Их стоимость составляет $150/€180.