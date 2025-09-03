Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью

Компания Garmin представила новые смарт-часы Fenix 8 Pro — первую модель бренда с поддержкой спутниковой связи через фирменную систему inReach.

Теперь владельцы могут отправлять координаты и текстовые сообщения даже без покрытия сети, а в экстренной ситуации часы автоматически передают сигнал SOS в центр Garmin Response. Служба работает более чем в 150 странах и, по данным компании, уже участвовала в 17 тысячах спасательных операций.

Fēnix 8 Pro AMOLED / MicroLED

Garmin заявляет, что Fenix 8 Pro являются «самыми яркими смарт-часами на рынке». Версия с microLED-дисплеем достигает яркости в 4500 нит, чего нет у конкурентов. Среди других особенностей:

защита корпуса с металлическими кнопками и сенсорными элементами,

встроенный фонарик,

расширенный набор функций для здоровья: ЭКГ, анализ сна, оценка выносливости и тренировочные рекомендации.

Модель выйдет в двух вариантах:

47 мм с AMOLED-дисплеем — от $1200 и до 27 дней автономной работы,

— от $1200 и до 27 дней автономной работы, 51 мм с microLED — $2000 и до 10 дней работы.

Продажи стартуют 8 сентября, за день до презентации Apple Watch Ultra 3, в которых, по слухам, тоже появится спутниковая связь.

Но интересно, что у Garmin доступ к спутниковым сервисам платный, подписка начинается от $7,99 в месяц. Apple же пока не взимает плату за аналогичную функцию в iPhone и, по данным инсайдеров, сохранит такую политику для часов.