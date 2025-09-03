Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью
Новости

Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью

Часы работают через inReach, отправляют SOS по спутнику и получили microLED-дисплей с рекордной яркостью.

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:10

Компания Garmin представила новые смарт-часы Fenix 8 Pro — первую модель бренда с поддержкой спутниковой связи через фирменную систему inReach.

Теперь владельцы могут отправлять координаты и текстовые сообщения даже без покрытия сети, а в экстренной ситуации часы автоматически передают сигнал SOS в центр Garmin Response. Служба работает более чем в 150 странах и, по данным компании, уже участвовала в 17 тысячах спасательных операций.

Fēnix 8 Pro AMOLED / MicroLED

Garmin заявляет, что Fenix 8 Pro являются «самыми яркими смарт-часами на рынке». Версия с microLED-дисплеем достигает яркости в 4500 нит, чего нет у конкурентов. Среди других особенностей:

  • защита корпуса с металлическими кнопками и сенсорными элементами,
  • встроенный фонарик,
  • расширенный набор функций для здоровья: ЭКГ, анализ сна, оценка выносливости и тренировочные рекомендации.

Модель выйдет в двух вариантах:

  • 47 мм с AMOLED-дисплеем — от $1200 и до 27 дней автономной работы,
  • 51 мм с microLED — $2000 и до 10 дней работы.

Продажи стартуют 8 сентября, за день до презентации Apple Watch Ultra 3, в которых, по слухам, тоже появится спутниковая связь.

По теме

Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября

Но интересно, что у Garmin доступ к спутниковым сервисам платный, подписка начинается от $7,99 в месяц. Apple же пока не взимает плату за аналогичную функцию в iPhone и, по данным инсайдеров, сохранит такую политику для часов.

id·209503·20250903_2359
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?
Apple Watch Series 1 официально признаны устаревшими
Amazfit выпустила в России умные часы Balance 2 с автономностью до 21 дня
Galaxy Watch Ultra (2024) получили обновление до One UI 8 Watch
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK