Представлена серия спортивных часов Garmin Fenix 7

Компания Garmin выпустила новую серию смарт-часов Fenix 7. Всего в новое поколение вошло несколько моделей: Fenix 7S, Fenix 7 и Fenix 7X, а также премиальные вариации Solar и Sapphire Solar, каждая обладает своими особенностями.

Часы Fenix 7 созданы для любителей спорта и активного отдыха. В них множество тренировочных функций, спортивные приложения, круглосуточный мониторинг здоровья и физической формы пользователя. Датчики позволяют отслеживать частоту пульса, дыхания, уровень стресса, качество сна, а также другие показатели.

Более компактный вариант в лице Fenix 7S обладают 42 мм корпусом и цветным 1,2-дюймовый дисплеем с разрешением 240 x 240 точек. В качестве корпуса используется нержавеющая сталь. Также в часах есть пульсоксиметр (SpO2), поддержка бесконтактных платежей Garmin Pay, защита от воды (10 ATM), GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi. Время автономной работы составляет до 11 дней.

Fenix 7 обладает 47 мм корпусом и оснащаются 1,3-дюймовым экраном разрешением 260 x 260 точек и автономной работой до 18 дней.

Fenix 7X на 51 мм обладатели 1,4-дюймового экрана с разрешением 280 x 280 точек и автономной работой до 28 дней. Модель включает встроенный светодиодный фонарик. Модели Sapphire Solar получили титановый корпус и сапфировое стекло.

Стоимость Fenix 7 и Fenix 7S составляет 700 долларов (около 53 тыс. рублей). Модели Fenix 7S Solar — 800 долларов (около 61 тыс. рублей) и 900 долларов за Fenix 7X Solar (около 68 тыс. рублей). Самый флагманский вариант 7X Sapphire Solar обойдётся покупателю в 1000 долларов (около 76 тыс. рублей).

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