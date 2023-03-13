Гарантийный ремонт техники Apple в России может вырасти до двух месяцев

Компания Apple не продлевает договоры с российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), что может привести к увеличению сроков гарантийного ремонта техники купертиновцев до двух месяцев. Информация об этом появилась в Известиях.

Согласно источникам, Apple будет использовать компанию-посредника для направления устройств на обслуживание, чтобы соблюдать санкции США, запрещающие американским компаниям ввозить в Россию смартфоны дороже $300.

Однако, гарантийный ремонт будет доступен только для тех устройств, которые были официально ввезены в Россию до марта 2022 года. Если устройство было куплено в другой стране, гарантийное обслуживание будет произведено на усмотрение продавца.