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Новости

Раскрыты характеристики «неубиваемого» смартфона Samsung Galaxy XCover6 Pro

Инсайдеры из Giznext полностью раскрыли характеристики нового защищённого смартфона Samsung под названием XCover6 Pro. Аппарат получит 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, средний чипсет Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и защиту от воды IP68.

Производитель не забыл и про камеру: основная на 50 Мп, а фронтальная – 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4050 мАч. Вес смартфона составит 235 г. при габаритах 169 х 80 х 10 мм.

Новинка должна появиться в продаже в самое ближайшее время.

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Источник:
Giznext

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