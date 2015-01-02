Galaxy M12 появился на рендерах

В ближайших планах у корейцев из Samsung значится анонс линейки Galaxy S21. Это мероприятие запланировано на 14 января. Правда, в стороне осталось другое, не менее интересное событие – представление нового смартфона. Им может стать одна из моделей в линейке Galaxy M. Правда, это действо состоится в Индии и исключительно для рынка этой страны.

Ориентировочно данной событие произойдет через неделю. Что касается самого девайса, то он получит большой экран, на котором можно видеть вырез под селфи-камеру. Вся эта информация стала доступна благодаря просочившемуся изображению устройства. Также исходя из этого изображения стало известно, что кнопка включения и регулировки громкости будут расположены на правой боковой панели.

Также отметим наличие хэштега #MAXUP, который как бы намекает на достаточно емкую батарею. Кстати, в сети уже появились слухи, будто бы перед нами не анонсированный ранее Galaxy M12. Но это маловероятно, так как на ранее просочившихся рендерах в сеть, аппарат имеет другую конструкцию дактилоскопического сканера, который встроен в кнопку включения смартфона.