ФСБ раскрыла операцию спецслужб США по взлому тысячи iPhone

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла операцию, проведенную американскими спецслужбами, направленную на заражение тысяч iPhone в России, сообщает источник из пресс-службы ведомства, цитируемый ТАСС.

В результате этой атаки были заражены как владельцы iPhone с российскими SIM-картами, так и с зарубежными. Особенно были обнаружены заражения среди абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на дипломатических представительствах и посольствах в России.

В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости. из заявления ФСБ

Атака была осуществлена с использованием специального вируса, который был внедрен на айфоны через программные уязвимости, оставленные компанией Apple.