Фотографии макетов iPhone 15 и 15 Pro раскрыли цветовую палитру смартфонов

На прошлой неделе в Сети появилась информация какие расцветки Apple использовала на разных этапах тестирования грядущих айфонов, а сегодня сетевой информатор Sonny Dickson поделился фотографиями макетов iPhone 15 и iPhone 15 Pro во всей цветовой гамме линейки.

На первой серии снимков показан дизайн iPhone 15 в пяти различных цветовых вариантах исполнения, похоже, в этом году Apple выбрала более приглушенную и ненасыщенную цветовую палитру. Макеты отчётливо демонстрируют скруглённые грани алюминиевой рамки корпуса и наличие выреза под порт USB-C, что соответствует многочисленным инсайдерским заявлениям за последние месяцы.

На второй порции изображений запечатлены макеты iPhone 15 Pro‌ в четырёх расцветках, при этом, как и заявляли инсайдеры, золотой вариант не будет доступен впервые со времён выхода iPhone 5S. В остальном дизайн смартфона соответствует iPhone 14 Pro‌ за исключением чуть более скруглённых граней торцов девайса, а также ожидается, что исчезнет фирменный тумблер режима звука, но вместо него появится многофункциональная кнопка.

Вчера Apple анонсировала дату осенней презентации, на которой должны будут представлены смартфоны серии iPhone 15, а также ожидается анонс TWS-наушников AirPods с портом USB-C.