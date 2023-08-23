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Раскрыта цветовая палитра iPhone 15

В преддверии анонса iPhone 15-й серии в Сети всё больше появляется информации об их технических особенностях. Сегодня инсайдер Unknownz21 рассказал, какие расцветки у айфонов могут быть в этом году.

По словам информатора, для базового iPhone 15 на разных этапах тестирования устройства, компания использовала следующие цвета корпуса:

  • Синий
  • Жёлтый
  • Зелёный
  • Оранжевый
  • Розовый/розовое золото/румяное золото
  • Чёрный/Полуночный/Тёмный/Базальтовый

Какие из перечисленных расцветок Apple будет использовать в финальной версии iPhone, пока неизвестно. В любом случае об этом узнаем совсем скоро, презентация линейки смартфонов iPhone 15 ожидается 13 сентября.

Напомним, недавно были опубликованы фотографии плетёного USB-C кабеля для iPhone 15 в цвет его корпуса, а также написали новость о технических особенностях аксессуара.

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Источник:
Unknownz21
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