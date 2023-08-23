Раскрыта цветовая палитра iPhone 15

В преддверии анонса iPhone 15-й серии в Сети всё больше появляется информации об их технических особенностях. Сегодня инсайдер Unknownz21 рассказал, какие расцветки у айфонов могут быть в этом году.

По словам информатора, для базового iPhone 15 на разных этапах тестирования устройства, компания использовала следующие цвета корпуса:

Синий

Жёлтый

Зелёный

Оранжевый

Розовый/розовое золото/румяное золото

Чёрный/Полуночный/Тёмный/Базальтовый

Какие из перечисленных расцветок Apple будет использовать в финальной версии iPhone, пока неизвестно. В любом случае об этом узнаем совсем скоро, презентация линейки смартфонов iPhone 15 ожидается 13 сентября.

Напомним, недавно были опубликованы фотографии плетёного USB-C кабеля для iPhone 15 в цвет его корпуса, а также написали новость о технических особенностях аксессуара.