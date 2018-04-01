Realme выпустила беспроводные наушники Buds Air за $55
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Новости

Realme выпустила беспроводные наушники Buds Air за $55

Компания Realme представила беспроводные наушники Buds Air. Над названием компания явно не заморачивалась. Внешне они похожи на AirPods, но при этом дешевле в несколько раз.

У Realme Buds Air есть зарядный кейс и сенсорное управление. Когда пользователь достает наушники из ушей, музыка останавливается и проигрывается заново, когда помещают обратно. Есть игровой режим, задержка составляет всего 120 мс. Производитель сообщает, что качество звука у наушников на высоком уровне.

Realme Buds Air 2

Не обошлось и без системы шумоподавления, для этого в наушниках есть сдвоенные микрофоны. Заряженных от кейса Buds Air хватит на 17 часов работы. Стоимость Realme Buds Air составляет всего $55. Наушники доступны в черном, белом и желтом цветах.

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