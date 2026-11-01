Apple предупредила власти Германии о возможном взломе iPhone

Компания Apple предупредила депутатов Бундестага и членов правительства Германии о возможных атаках на их iPhone с использованием шпионского программного обеспечения. Уведомления начали поступать 29 октября, сообщает немецкий телеканал ARD.

Информацию подтвердил министр цифровизации Германии Карстен Вильдбергер. По его словам, Apple обнаружила признаки того, что отдельные устройства могли подвергнуться целевой атаке. Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) оперативно уведомило потенциально пострадавших.

Речь идёт о так называемом Mercenary Spyware, шпионском ПО для целевых атак. Подобные программы способны получать доступ к переписке, контактам, геолокации, телефонным звонкам, а также незаметно включать микрофон и камеру смартфона.

Ведомство рекомендует получателям предупреждений исходить из того, что их устройства могли быть взломаны, до завершения проверки.

Удалось ли злоумышленникам получить доступ к данным, пока неизвестно. Apple не раскрывает подробности обнаруженных угроз и не называет предполагаемых организаторов атак. Число затронутых устройств также не уточняется.