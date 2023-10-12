Adobe создала платье, способное менять цвет и узор по нажатию кнопки

Компания Adobe на ежегодной конференции MAX 2023: Sneaks представила платье, которое может менять цвет и узор по нажатию одной кнопки. Оно получило название Project Primrose.

В целом идея не нова, но в моде ранее не применялась. Adobe позиционирует Project Primrose, как интерактивное платье из гибких текстильных дисплеев, позволяющих менять цвет и отображать любой узор. Компания ранее уже демонстрировала технологию умных тканевых дисплеев, однако, только на плоском холсте и небольшой сумочке.

Безусловно, покрытое «чешуйками» платье выглядит не очень практично, однако в дальнейшем с помощью технологии можно будет создавать другие предметы гардероба, которые будут настраиваться под настроение человека.