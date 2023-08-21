Умер сооснователь Adobe Джон Уорнок

Компания Adobe сообщила о кончине одного своего сооснователя Джона Уорнока. Причина его смерти пока остается не уточненной, но известно, что он умер в кругу семьи.

Джон Уорнок вместе с Чарльзом Гешке (умер в 2021 году) являются основателями компании Adobe. Также они создали формат PDF и редактор векторной графики Adobe Illustrator.

Уорнок руководил Adobe до 2000 года, а затем в течение долгих лет, до 2017 года, служил сопредседателем совета директоров. До августа 2023 года он оставался членом совета директоров корпорации.