Adobe выпустила бета-версию Photoshop для Android

Adobe запустила бета-версию Photoshop для Android — спустя несколько месяцев после релиза на iOS. В рамках тестирования все функции доступны бесплатно.

Новое приложение поддерживает ключевые функции десктопного редактора: работу со слоями, масками, режимами наложения и инструментами выделения.

Также в мобильной версии доступна функция Generative Fill — генеративная ИИ-подстановка, которая позволяет удалять и добавлять объекты с помощью текстовых запросов или без них.

Приложение работает на Android 11 и выше. Минимум — 6 ГБ ОЗУ, рекомендовано — 8 ГБ.

По словам Adobe, мобильная версия Photoshop нацелена в первую очередь на молодую аудиторию, привыкшую решать креативные задачи прямо со смартфона.