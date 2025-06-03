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Adobe выпустила бета-версию Photoshop для Android

Со слоями, ИИ и Generative Fill.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 23:19

Adobe запустила бета-версию Photoshop для Android — спустя несколько месяцев после релиза на iOS. В рамках тестирования все функции доступны бесплатно.

Новое приложение поддерживает ключевые функции десктопного редактора: работу со слоями, масками, режимами наложения и инструментами выделения.

Также в мобильной версии доступна функция Generative Fill — генеративная ИИ-подстановка, которая позволяет удалять и добавлять объекты с помощью текстовых запросов или без них.

Приложение работает на Android 11 и выше. Минимум — 6 ГБ ОЗУ, рекомендовано — 8 ГБ.

По словам Adobe, мобильная версия Photoshop нацелена в первую очередь на молодую аудиторию, привыкшую решать креативные задачи прямо со смартфона.

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Теги: 
Источник:
TechCrunch
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