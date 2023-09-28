Adobe выпустила веб-версию Photoshop с инструментами на базе ИИ

После двух лет бета-теста Adobe выпустила веб-версию Photoshop, которая представляет собой упрощенную версию настольного приложения. Пользователям доступны инструменты на базе искусственного интеллекта Generative Fill и Generative Expand, недавно дебютировавшие в настольной версии программы.

Функционал, разработанный на основе генеративной модели ИИ Adobe Firefly, доступен для коммерческого использования, предоставляя возможность пользователям быстро добавлять, удалять или расширять изображение с помощью текстовых описаний на более чем 100 языках.

Photoshop в формате веб-сервиса включает в себя множество популярных инструментов из десктопной версии, предлагая при этом более простой пользовательский интерфейс. Для удобства новичков, инструменты с похожим функционалом объединены в контекстном меню, в то время как опытные пользователи имеют возможность переключиться на более знакомый настольный интерфейс.

Adobe планирует продолжать улучшение онлайн-версии Photoshop и обещает в ближайшее время внедрить ряд ключевых функций, например, «Заплатка», «Перо», «Многоугольное лассо» и поддержку смарт-объектов.

Веб-версия Photoshop включена во все платные подписки сервиса, стоимость которых начинается от $9,99 в месяц. При этом подписчики могут приглашать других пользователей для работы над совместными проектами.