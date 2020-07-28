Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит 48-мегапиксильную камеру

Все помнят, как весной состоялась презентация новинок от Xiaomi, их флагманских решений – Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Как мы знаем, основным преимуществом, на которое всячески нам указывал производитель, являлась 108-мегапиксельная камера. И уже тогда появилась информация, что китайский производитель готовит преемника. В качестве такового должен был выступать Xiaomi Mi 10 Pro Plus, которая проходит под кодовым названием Super Large Cup.

И это действительно, вроде бы верная информация, но если взглянуть на некоторые технические аспекты будущей новинки, то она явно не относится к флагманам. Дело в том, что производитель, вероятнее всего, откажется от применения 108-мегапиксельной камеры. Судя по некоторым утечкам, Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит модуль не то, что 108 МП, даже не 64 МП, а всего лишь 48 МП.

Почему это произошло? Официального ответа нет, но в сети появилось много домыслов, которые сводятся к тому, что качество получаемых изображений зависит не только от количества мегапикселей. Здесь большую роль играет размер пикселя, сам объектив, программное обеспечение и другие нюансы. Это подтверждают лидеры, находящие в топе DxOMark. А это компании Huawei и Honor и на их смартфонах не встретишь 108-мегапиксельные камеры.

Более того, в планах этих компаний даже нет намека на применение таких модулей в будущем. Скорее всего, они рассчитывают на программную составляющую для улучшения снимков. Видимо, по этому пути решили пойти и представители Xiaomi. Что касается представления этого девайса, то оно должно пройти в начале следующего месяца.