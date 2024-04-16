Флагманский Xiaomi 14 Ultra подешевел в России на 22%

Недавно дебютировавший в России флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra подешевел на 22%, выяснила редакция The GEEK.

Если крупные сетевые магазины держат ценник в 150 тысяч рублей за версию на 16/512 ГБ, то магазины на маркетплейсах уже активно снижают стоимость. Минимальный ценник, который удалось обнаружить – 116 990 рублей (-22%). При этом большая часть продавцов оценивают устройство в диапазоне от 120-130 тысяч рублей.

Напомним, что топовый флагман Xiaomi получил 6,73-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 3, четыре задние камеры по 50 Мп каждая, а также батарею на 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой 90 Вт и беспроводной 80 Вт.