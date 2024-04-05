Флагманский Xiaomi 14 Ultra появился в продаже в России

Новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, глобальная версия которого дебютировала в конце февраля, появился в продаже в России, выяснила редакция The GEEK.

Крупные торговые сети продают смартфон за 150 тысяч рублей, предлагая при этом дополнительное устройство в подарок. Более мелкие магазины на маркетплейсах просят за Xiaomi 14 Ultra от 130 тысяч рублей.

Напомним, Xiaomi 14 Ultra получил 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» флагмана стал чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют 16 ГБ ОЗУ LPDDR5x и 512 ГБ ПЗУ UFS 4.0. Кроме того, устройство оснастили основным фотоблоком с четырьмя сенсорами 50 Мп, фронталкой 32 Мп, батареей 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой 90 Вт и беспроводной 80 Вт.