Флагманский Sony Xperia 1 V появился на живом фото

Sony готовит к выходу свой новый флагман Xperia 1 V. Сейчас заднюю панель устройства показали на живом фото. Есть вероятность, что смартфон могут представить уже в конце февраля на MWC в Барселоне.

Камеру у Xperia 1 V упростили: исчез ToF-модуль и RGB ИК-сенсор. Всего осталось три датчика, самый нижний — перископный.

Также справа от камеры есть упоминание NFC, это говорит о том, что на изображении попалась глобальная версия новинки.

По слухам, Sony Xperia 1 V станет самым тонким смартфоном с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Ждем анонс.