Флагманский Moto X40 с Snapdragon 8 Gen 2 показали на рендерах

Около месяца назад Moto X40 появился в базе данных TENAA. Тогда подтвердилось, что новый флагман от Moto получит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Сейчас популярный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры устройства.

На изображениях у Moto X40 изогнутый дисплей и тройная камера. Габариты смартфона составляют 161,3 x 73,9 x 8,5 мм.

Предполагается, что Moto X40 получит 6,67-дюймовый экран-водопад с частотой обновления 165 Гц, аккумулятор на 5000 мАч. Также будет поддержка проводной 125-ваттной зарядки, по данным FCC.

Основную камеру наделят модулями: 50 + 50 + 12 Мп. У фронтальной камеры будет 60 Мп.

Сроки выхода Moto X40 пока не известны.