Флагманский мобильный чип Dimensity 9300 будет мощнее Snapdragon 8 Gen 3

Вчера авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования флагманского мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3, а сегодня он же предоставил информацию по его главному конкуренту — MediaTek Dimensity 9300.

По словам информатора, однокристальная система Dimensity 9300 предложит 8-ядерный процессор разделённый на три кластера по схеме ядер (1 + 3 + 4) из которых: одно суперъядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Что примечательно, в новинке будет сразу четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4, но во втором кластере они, скорее всего, будут работать на заниженных частотах. За графическую производительность будет отвечать GPU Immortalis G720 MC12, который как ожидается, получит 12 графических ядер.

Что касается производительности, источник точные данные не привёл, но сообщил, что в бенчмарке AnTuTu версии 10 чип Dimensity 9300 по части CPU и GPU превосходит Snapdragon 8 Gen 3.