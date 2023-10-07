Мобильный чип Snapdragon 8 Gen 3 показал свою мощь в AnTuTu

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования грядущего флагманского мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке AnTuTu.

По словам информатора, однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3 в тесте производительности AnTuTu (версия не уточняется) набирает рекордные два миллиона баллов, из которых 840 тысяч обеспечивает графический блок и 440 тысяч процессорные ядра. Это даёт прирост производительности +40% по части GPU и +15,7% по CPU в сравнении с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Для сравнения, в аналогичной дисциплине смартфоны на платформе Snapdragon 8 Gen 2 в среднем обеспечивают 1,6 миллиона баллов, из которых 600 тысяч приходится на блок GPU и 380 тысяч на CPU. Кроме этого, Digital Chat Station заявил, что чип Snapdragon 8 Gen 3 получил поддержку новой высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5T, которая работает со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с, что на 13% быстрее, чем у LPDDR5X.

Презентация чипа Snapdragon 8 Gen 3 состоится на конференции Snapdragon Summit, которая пройдёт на Гавайских островах 24-26 октября, а первые смартфоны на базе этой платформы будут анонсированы вскоре после мероприятия.