iPhone 12 Pro не стоит ждать в октябре

Уже в будущий вторник, 13 октября, Apple проведёт вторую осеннюю пресс-конференцию. Как ожидается, там покажут смартфоны линейки iPhone 12, а также другие аппаратные новинки компании.

И вот появились данные, что поначалу не стоит ждать дорогие модели. Так, iPhone 12 Pro, выйдет позже. Как сообщил у себя на странице в социальной сети Weibo бывший вице-президент Meizu Technology и основатель Angry Miao Ли Нан, он уже предзаказал себе 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, который поступит в продажу практически сразу же после анонса.

По словам Нана, он планировал купить iPhone 12 Pro, однако его источники сообщили, что смартфон не выйдет в оектбяре.

Это соотносится с ранними утечками от Джона Проссера. Он утверждал, что первая партия смартфонов поступит дистрибьюторам 5 октября. Однако в ней будут только iPhone 12 mini и iPhone 12. А iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max поступят в продажу в ноябре.