iQOO выпустила новый планшет Pad 5c по цене от $400
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iQOO выпустила новый планшет Pad 5c по цене от $400

Пока только в Китае.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:44
iQOO выпустила новый планшет Pad 5c по цене от $400

iQOO анонсировала планшет Pad 5c, который дополнил линейку Pad 5. Новинка ориентирована на мультимедиа, игры и работу, предлагая производительную начинку и большой экран.

Планшет оснащён 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц. Толщина корпуса составляет 6,62 мм, вес — 584 г.

За производительность отвечает Snapdragon 8s Gen 3. Версия с накопителем 128 ГБ использует память UFS 3.1, а модели на 256 ГБ получили более быстрый стандарт UFS 4.1.

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Аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Также планшет получил четыре динамика, фронтальную камеру на 5 Мп, основную на 8 Мп, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и порт USB-C 3.2 Gen 1.

iQOO Pad 5c работает под управлением OriginOS 6 для планшетов. Среди функций заявлены инструменты на базе ИИ, ПК-версия WPS Office, помощник для создания презентаций, совместная работа с другими устройствами, беспроводная печать, сканирование документов и игровые возможности, включая масштабирование изображения.

iqoo-pad-5c_

По данным компании, iQOO Pad 5c представляет собой переименованную версию vivo Pad 5e, представленного ранее.

В Китае планшет оценили в:

  • 8/128 ГБ — 2699 юаней (около $400);
  • 8/256 ГБ — 2999 юаней (около $440);
  • 12/256 ГБ — 3499 юаней (около $515).

Продажи стартуют в июле. О международном запуске пока не сообщается.

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