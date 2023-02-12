Флагман Sony Xperia 1 V показали на качественных рендерах

В Twitter опубликовали рендеры будущего флагмана Sony — Xperia 1 V. Выглядит смартфон довольно ожидаемо, никаких важных изменений во внешности он не получил.

У новинки 6,5-дюймовый AMOLED E6 дисплей с соотношением сторон 21:9. Предполагается, что толщина устройства немного вырастет. Зато рамки сверху и снизу сделали совсем тонкими, их сократили на 2 мм. Боковые рамки стали меньше на 1 мм.

Блок основной камеры выглядит как обычно, всего будет три модуля: 12 Мп + 48 Мп +12 Мп. У фронтальной камеры также 12 Мп.

По слухам, процессором для Xperia 1 V послужит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Оперативная память типа LPDDR5X и UFS 4.0 флеш-память. Для Европы и США будет доступна конфигурация с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, для азиатских стран — 16/512 Гб.

Анонс Sony Xperia 1 V ожидается в середине-конце марта в Японии.