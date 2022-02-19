Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Firefox скоро могут закрыть

Похоже, что скоро на рынке может стать на один браузер меньше. По данным сетевых источников, Firefox может скоро уйти на покой.

Американское издание Wired сообщает, что за 2019-2022 годы аудитория «рыжего» браузера упала на 30 миллионов человек. Это может говорить о скором закрытии проекта. Как отмечается, на компьютерах и мобильных устройствах доля приложения составляет 4% и 0,5% соответственно. Причиной этого стала предустановка Chrome и Safari на мобильных ОС.

Помимо этого, Firefox оказался менее защищённым, чем Google Chrome. И это иронично, ведь разработчики позиционировали свою программу как самый безопасный браузер. К слову, некоторые бывшие сотрудники Mozilla тоже считают, что дни Firefox сочтены.

На данный момент официальных комментариев от Mozilla не поступало, так что сложно сказать наверняка, планируют ли закрытие браузера в ближайшее время.

Стоит напомнить, что разработчики браузеров готовят юбилейный выпуск 100 версий, что может затронуть стабильную работу веб-ресурсов.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Wired
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии