Для Half-Life: Alyx вышел мод, который позволяет поиграть без VR

Для Half-Life: Alyx вышел двайвер, который позволяет настроить SteamVR и его контроллеры под клавиатуру с мышкой. Однако полноценно поиграть всё равно не получится.

Создатель драйвера под ником r57zone выпустил инструкцию с консольными командами, необходимые для прописания в свойствах Half-Life: Alyx. Одна из команда заменяет подтягивание предмета передвижением, достаточно нажать кнопку.

Чтобы проходить сложные локации на картах, создатель драйвера написал инструкцию с алгоритмом действия. Отмечается, что для прохождения участков нужно терпение и управление через обычный PC-интерфейс пока далеко от идеала.

Также автор советует играть с бессмертием, так как без VR аптечка может не сработать вообще.

Недавно программист Робин Уокер заявил, что Valve ждёт выхода мода для превращения игры в PC-версию. По его словам, фанаты серии поймут, почему Valve создала игру исключительно для VR.