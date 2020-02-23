Учитель провёл урок по геометрии в Half Life: Alyx
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Новости

Учитель провёл урок по геометрии в Half Life: Alyx

Преподаватель геометрии из Сан-Диего провёл урок прямо в игре Half-Life: Alyx. Он использовал первую локацию с интерактивным стеклом, цветными маркерами и губкой. Сама трансляция прошла на стриме.

В твиттере Чарльз Кумберег написано, что он преподает несколько предметов у 7 и 8 классов.

Интересно, но в Half-Life: Alyx было найдено полнофункциональное пианино. Но пока никто не организовал выступление.

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