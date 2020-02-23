Сценаристы Valve рассказали о продолжении Half-Life: Alyx

Недавно вышедшая Half-Life: Alyx наделала много шума и ознаменовала развитие всей серии. В свежем интервью зарубежного издания Polygon, сценаристы игры Эрик Волпо и Джей Пинкертон заверили, что у Valve есть вся база для создания дальнейшего продолжения.

Благодаря концовке Half-Life: Alyx, сценаристы получили множество возможностей для различных сюжетных поворотов. Также они не отказались бы от помощи Марка Лэйдлоу (сценарист первой части Half-Life — прим. ред.).

Сами сценаристы коротко обсудили концовку Half-Life: Alyx, но раскрывать подробностей о G-Man они не собираются. Таким образом фанаты будут и дальше гадать, кем является таинственный человек с портфелем на протяжении всей истории.

Сценаристы считают, что проект Half-Life: Alyx сделал своё дело и он не стал отдельной историей, но преподнес происходящие события под другим взглядом. Таким образом стоит ждать продолжения.