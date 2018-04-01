Facebook следит за пользователями вне соцсети
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Новости

Facebook следит за пользователями вне соцсети

Соцсеть Facebook сообщила о сборе данных на своих пользователей вне сети, в том числе и от сторонних сайтов.

В Facebook появилась кнопка с функцией “Действия вне Facebook” (Off-Facebook Activity), которая позволяет управлять собственными данными и информацией, которые были получены от других ресурсов.

“Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook”, – сообщает компания.

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Особо отмечается, что сбор данных идет для показа актуальной рекламы, правильных рекомендаций, событий и товаров, которые могут быть интересны пользователю. Кроме того, по заявлению компании, выявляются подозрительные действия, чтобы сделать сообщество Facebook безопаснее.

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