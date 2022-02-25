Роскомнадзор разъяснил ограничение доступа к Facebook

Роскомнадзор объяснил, что частичное ограничение доступа к Facebook в России заключается в замедлении трафика. Аналогичные меры применялись к Twitter в марте 2021 года.

Первоначальный вариант фразы звучал следующим образом:

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа».

Теперь к словам «частичного ограничения доступа» добавились слова «в виде замедления трафика».

Напомним, что Meta (Facebook) отказалась исполнять требования Роскомнадзора

Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!