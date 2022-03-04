Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России

Роскомнадзор заблокирует Facebook в России за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов».

Начиная с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, сообщает Роскомнадзор.

В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах. Роскомнадзор

25 февраля президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей. В ответ на это Роскомнадзор начал замедлять трафик в Facebook.

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