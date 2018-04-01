EMUI 10 доступна на 16 смартфонах Huawei и Honor

Большинство флагманских смартфонов Huawei 2019 года уже успели обновиться до EMUI 10. Теперь стабильная версия обновления доступна для всей серии Mate 10, Honor 10 Lite и Honor 20i.

Сейчас EMUI 10 на базе Android 10 доступен на смартфонах Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 X, Nova 5T и Honor 20.

Новая прошивка приносит полноценную тёмную тему, обновленный дизайн иконок, интерфейс и прочие изменения. Кроме того в приложении “Камера” стала доступна фокусировка и свайп, который позволяет вывести список всех приложений.

Уже известно, что до EMUI 10 в Китае будут обновлены следующие устройства:

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Nuawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8 (P Smart+ 2019)

Huawei Maimang 7 (Mate 20 Lite)

Huawei Honor 20i

Huawei Honor 10 Lite

О выходе глобальной версии компания сообщит дополнительно.