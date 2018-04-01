EMUI 10 доступна на 16 смартфонах Huawei и Honor

Большинство флагманских смартфонов Huawei 2019 года уже успели обновиться до EMUI 10. Теперь стабильная версия обновления доступна для всей серии Mate 10, Honor 10 Lite и Honor 20i.
Сейчас EMUI 10 на базе Android 10 доступен на смартфонах Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 X, Nova 5T и Honor 20.
Новая прошивка приносит полноценную тёмную тему, обновленный дизайн иконок, интерфейс и прочие изменения. Кроме того в приложении “Камера” стала доступна фокусировка и свайп, который позволяет вывести список всех приложений.
Уже известно, что до EMUI 10 в Китае будут обновлены следующие устройства:
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Nuawei Nova 4e
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Maimang 8 (P Smart+ 2019)
- Huawei Maimang 7 (Mate 20 Lite)
- Huawei Honor 20i
- Huawei Honor 10 Lite
О выходе глобальной версии компания сообщит дополнительно.
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