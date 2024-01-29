Embracer отменила новую часть Deux Ex после двух лет разработки

Компания Embracer Group прекратила разработку новой части игры Deus Ex. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Проект находился в стадии разработки в течение двух лет, но был отменен, что привело к увольнению некоторых сотрудников. Запланированный запуск полноценного производства был намечен на 2024 год.

Отмена проекта Deus Ex является частью стратегии Embracer по сокращению расходов. Ранее компания закрыла студии Volition и Free Radical Design и провела сокращения персонала в других своих подразделениях.

Разработкой Deus Ex занималась студия Eidos, которая теперь переориентируется на работу над новой франшизой.