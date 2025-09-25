Анонсирован ремастер оригинальной Deus Ex

В ночь с 24 на 25 сентября прошла очередная презентация Sony State of Play, в рамках которой анонсировали ремастер первой части Deus Ex. Над ним работают студии Aspyr и Eidos-Montréal.

Разработчики обещают серьезно обновить графику: улучшат освещение, тени, текстуры и систему частиц. Модели персонажей переработают, а движения губ будут полностью синхронизированы с речью. В игру добавят и ragdoll-физику, которая сделает анимации реалистичнее.

Кроме того, управление сделают удобнее, опираясь на опыт более поздних игр серии — Human Revolution и Mankind Divided. Также внесут множество мелких изменений, которые должны улучшить геймплей.

Релиз Deus Ex Remastered — 5 февраля 2026 года.