Экс-посол США через суд требует удалить Telegram из Google Play

Против компании Google снова подали иск. Истцом выступил бывший посол США в Марокко и экс-представитель Белого дома Марк Гинзберг. Сейчас он руководит некоммерческой организации Coalition for a Safer Web.

Суть иска в том, чтобы компания удалила мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

По данным СМИ, Гинзберг обвинил руководство Google о том, что там не отреагировали на распространение угроз, оскорблений и экстремистских высказываний через Telegram.

По словам истца, на него дважды покушались из-за его приверженности иудаизму. Пока что в Google и Telegram не комментировали ситуацию.

Отметим, что ранее аналогичный иск подали против Apple.