Экс-посол США через суд требует удалить Telegram из Google Play

Против компании Google снова подали иск. Истцом выступил бывший посол США в Марокко и экс-представитель Белого дома Марк Гинзберг. Сейчас он руководит некоммерческой организации Coalition for a Safer Web.
Суть иска в том, чтобы компания удалила мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.
По данным СМИ, Гинзберг обвинил руководство Google о том, что там не отреагировали на распространение угроз, оскорблений и экстремистских высказываний через Telegram.
По словам истца, на него дважды покушались из-за его приверженности иудаизму. Пока что в Google и Telegram не комментировали ситуацию.
Отметим, что ранее аналогичный иск подали против Apple.
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