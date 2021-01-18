От Apple требуют удалить Telegram из App Store

В США подан иск против Apple. Истцом выступает некоммерческая организация «Коалиция за более безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web), которая выступает против экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах.

В НКО требуют удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Там заявили, что планируют подать аналогичный иск и против компании Google. Это, по мнению представителей организации, должно уменьшить объём экстремистских материалов в Сети.

Отметим, что ранее на обе компании уже «надавили» с тем, чтобы они удалили клиенты социальной сети Parler.