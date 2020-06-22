Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. Проблема затронула Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite. Причём о проблеме сообщается в американском, европейском и индийском блогах Samsung. Данных по Китаю пока нет.

В твите ниже хорошо виден зеленоватый оттенок, который проявляется в нижней части дисплея.

Unfortunately, Samsung hasn't pushed One Ui 2.1 update to Galaxy S10 Lite and fix a green tint bug on low brightness level yet. pic.twitter.com/8HdfYSJ0pU — Ahmed Rais ➐ (@AhmedRaisMU) June 22, 2020

При этом если флагман удалось починить с помощью обновления прошивки, то нынешние «пострадавшие» пока что остаются с зелёными экранами. Проблема чаще всего возникает, если экраны настроены на низкую яркость. При этом такая ситуация проявляется пока что далеко не у всех, потому сложно сказать, насколько она охватывает пользователей. Ведь от этого зависит и быстрота появления решения.

По данным источника, проблема возникла после недавнего обновления прошивки, однако на некоторых смартфонах она исчезла после установки недавнего патча с обновлениями безопасности за июнь. А вот на Galaxy S10 Lite проблема осталась и после этого.

Пока что официального комментария от Samsung на этот счёт не поступало.