Конец эпохи: E3 отменили навсегда

Президент и генеральный директор Entertainment Software Association (ESA) Стэнли Пьер-Луи объявил об окончании проведения выставки Electronic Entertainment Expo (E3). По словам Пьер-Луи, решение связано с новыми возможностями индустрии по привлечению зрителей и партнеров, несмотря на привязанность игроков и разработчиков к E3.

Организаторы выставки выразили благодарность участникам за приятные воспоминания и отправили прощальное сообщение через твиттер, завершив его подписью «GGWP».

Отмена E3 в 2023 году произошла из-за низкого интереса со стороны ведущих издателей: Sony, Microsoft, Nintendo, SEGA, Tencent и Ubisoft отказались выступать на мероприятии. Несмотря на это, организаторы заявили о намерении продолжить работу над будущими выставками.

E3 с 1995 года была ключевым событием в игровой индустрии, однако ее значимость начала уменьшаться в последние годы. Ведущие издатели предпочли проводить собственные онлайн-мероприятия для демонстрации игр.

По данным СМИ в сентябре 2023 года, организаторы E3 планируют “перезапустить” мероприятие в 2025 году. Однако, похоже, ESA так и не нашла оптимальный формат для проведения выставки.