Игровую выставку E3 2020 отменили

Разные источники, ссылаясь на слова организаторов Electronic Entertainment Expo (E3) сообщили, что игровую выставку в этом году отменили. Основная причина на поверхности — коронавирус. Мероприятие должно было состояться в июне.

Отмена мероприятия случилась в первый раз за 25 лет. Однако, помимо коронавируса на эту ситуацию повлияли и игровые студии. Оказалось, что сейчас они все чаще проводят свои собственные презентации и отказываются от E3.

Возможно, организаторы проведут выставку в онлайн режиме или перенесут на неопределенный срок.