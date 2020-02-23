Игровую выставку E3 2020 отменили
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Новости

Игровую выставку E3 2020 отменили

Разные источники, ссылаясь на слова организаторов Electronic Entertainment Expo (E3) сообщили, что игровую выставку в этом году отменили. Основная причина на поверхности — коронавирус. Мероприятие должно было состояться в июне.

Отмена мероприятия случилась в первый раз за 25 лет. Однако, помимо коронавируса на эту ситуацию повлияли и игровые студии. Оказалось, что сейчас они все чаще проводят свои собственные презентации и отказываются от E3.

Возможно, организаторы проведут выставку в онлайн режиме или перенесут на неопределенный срок.

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