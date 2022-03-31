Игровую выставку E3 2022 отменили

Крупнейшую в мире ежегодную выставку индустрии видеоигр E3 отменили в этом году. Первым об этом сообщил PR-директор компании Razer Уилл Пауэрс. Позже информацию подтвердили в IGN.

Ещё в январе 2022 года, организаторы E3 отказались от традиционного «офлайн» формата, выбрав вариант проведения в онлайне. Но теперь заявили, что даже в таком формате выставка не состоится.

По информации журналистов из IGN, переговоры о E3 2022 шли не так гладко, компании-участники никак не могли получить от организаторов конкретную информацию о её проведении.

Следом появилось заявление от представителей ESA. В нём они заявили, что хотят уделить больше времени на подготовку к E3 2023, которую обещают сделать в «совершенно новом формате».

Electronic Entertainment Expo (E3) ежегодно проходила в Лос-Анджелесе каждый июнь с 1995 по 2019 годы. В 2020 году выставку отменили из-за Covid-19.

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