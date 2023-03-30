E3 2023 отменили

Игровую выставку E3 в 2023 году отменили. Об этом пишет издание IGN со ссылкой на письмо организации Entertainment Software Association (ESA).

Главной причиной отмены E3 2023 стало недостаточное количество будущих участников, которые проявили интерес к мероприятию. Организаторы отметили, что решение было для них сложным, но они считают, что это правильный шаг для игровой индустрии.

Выставка E3 должна была проходить с 13 по 16 июня 2023 года в Лос-Анджелесе и стать первым офлайн-мероприятием с 2019 года.