Dyson показала прототипы роботов-уборщиков

Компания Dyson, уже известная своей линейкой пылесосов и феном, продемонстрировала модельный ряд роботов, которые ориентированы под определённые функции: уборка квартиры, мытьё посуды, окон и тому подобное.

Изображения предназначены для демонстрации мелкой моторики машин, которые способны поднимать тарелки с сушилки, пылесосить диван или убирать на место детскую игрушку.

Сейчас компания открыла 250 позиций на вакансии инженеров-робототехников с опытом в «компьютерном зрении, машинном обучении, датчиках и мехатронике». Основные разработки компания осуществляет в центре робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери.

Полноценный выход в продажу «роботов-домохозяек» состоится в 2030 году.

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