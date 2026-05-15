Dyson показала умный вентилятор, который видит людей и поворачивается за ними

Dyson представила Find+Follow Purifier Cool — новый безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Главная особенность модели: встроенная камера и система компьютерного зрения, которая определяет положение человека в комнате.

Вентилятор может следить за перемещением пользователя и менять направление обдува. Например, если человек ходит по комнате, устройство будет поворачивать поток воздуха вслед за ним. Если людей несколько, Find+Follow Purifier Cool сможет поочерёдно направлять воздух на каждого.

Dyson утверждает, что обработка изображения происходит локально на устройстве. Камера не распознаёт личности, не передаёт данные в облако и удаляет изображения сразу после анализа.

Помимо обдува, вентилятор очищает воздух. Внутри установлены HEPA H13 и угольный фильтр. По данным компании, система задерживает до 99,97% частиц размером до 0,3 микрона, включая аллергены и загрязнители.

Если в комнате никого нет, устройство сначала снижает энергопотребление, а затем полностью отключается.

Find+Follow Purifier Cool поддерживает Matter, Apple Home и Google Home. Управлять вентилятором можно через приложение Dyson по Wi-Fi или через системы умного дома.

Высота корпуса составляет 105 см, диаметр основания — 22 см. В США Dyson Find+Follow Purifier Cool уже продаётся за $895.